Sicilia: allarme Legambiente su torrente Mela, 'grave emergenza ambientale e sanitaria' (2)

(Adnkronos) - Legambiente ha inviato l’ennesima segnalazione al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, all’Assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, al sindaco ed al Prefetto di Messina, chiedendo "l’immediata chiusura di tutti i varchi di accesso all’area torrentizia, nonché alle aree immediatamente limitrofe alla stessa, e contestuale urgente apposizione di videocamere a fotocellula con registrazione all’altezza dei suddetti varchi". Legambiente chiede anche "di valutare le condizioni e i presupposti per dichiarare l’emergenza ambientale e sanitaria su tutta l’area interessata e adottare ogni provvedimento conseguente che si ritenga opportuno per la salvaguardia e il ripristino della salubrità dei luoghi e per la tutela della salute dei cittadini".