Regionali: Schifani (FI), 'inevitabile crollo M5S'

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Il crollo del Movimento 5 Stelle è forse il dato più significativo di queste elezioni regionali: come ampiamente prevedibile, la proposta dei grillini, fondata sulla demagogia e sulla protesta, non ha retto alla prova del governo. La politica ha la sue regole e questa ne è la più lampante dimostrazione. Torna dunque, prepotentemente, un bipolarismo che assicura più stabilità ai governi e al Paese e nel dibattito politico-parlamentare non si potrà non tenerne conto". Così il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

"Per quanto riguarda il centrodestra - prosegue - emerge in modo evidente la centralità di Forza Italia sia in termini di consensi, in particolare al Sud, sia rispetto alla costruzione e all'affermazione di un progetto politico che si qualifichi come moderato, liberale, garantista e riformista, distinto dagli estremismi sovranistici. Il risultato della Calabria è, in questo senso, chiarissimo. Conosco Jole Santelli da tanti anni e so che la sua presidenza sarà garanzia di serietà, impegno e capacità di governo. Un plauso va anche riconosciuto ai nostri candidati e militanti in Emilia Romagna: al di là del loro encomiabile sforzo, lo scontro incentrato sul binomio Salvini-Bonaccini li ha certamente penalizzati".