Regionali, Conte: "Voto significativo ma non sul governo"

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Quello in Emilia-Romagna e in Calabria "è un voto significativo, ma è un voto regionale. Non era un voto sul governo, considerarlo tale lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi". Così il premier Giuseppe Conte, lasciando il Quirinale dove sono appena terminate le celebrazioni per la Giornata della Memoria. "Chi ha costruito questa impostazione è rimasto deluso" dal responso uscito dalle urne.