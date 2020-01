Calabria: Zingaretti, 'Salvini leader più estremista di destra dal dopoguerra'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Faccio un appello a tutti gli uomini e le donne che magari sostengono altri partiti, alle forze moderate: ma come potete stare in silenzio e accordarvi all'ordine del leader più estremista di destra del dopoguerra in questo nostro Paese?". Lo dice Nicola Zingaretti a Reggio Calabria.