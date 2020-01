E.Romagna: Berlusconi, 'cambierà la vita per molti di voi'

Ravenna, 24 gen. (Adnkronos) - Domenica in Emilia Romagna "cambierà la vita per molti di voi", perchè "noi non assegnamo agli amici, ai parenti ai familiari, ai vicini politici le funzioni importanti, noi le abbiamo sempre assegnate a chi risulti avere l'esperienza e la capacità per poter assolvere quella funzione". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel comizio del centrodestra a Ravenna.