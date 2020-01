Lavoro: Marattin, 'grazie a 'terribile' Jobs Act tutele per riders...'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Tutti a festeggiare la sentenza della Cassazione sui riders. In pochi ad accorgersi (anche se basta leggere) che sancisce in via definitiva che è stato il 'terribile' Jobs Act ad attribuir loro le tutele. Vediamo se basta a ristabilire la verità dei fatti, al di là delle leggende". Lo scrive Luigi Marattin di Iv su twitter.