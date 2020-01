Caso Cattaneo: legale oste, 'bene sentenza, accertata verità'

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Sono assolutamente soddisfatto dalla sentenza". Lo afferma l'avvocato di Mario Cattaneo, Vincenzo Stochino, contattato dall'Adnkronos, dopo l'assoluzione dell'oste di Casaletto Lodigiano che nel marzo dl 2017 sparò contro i ladri che si erano introdotti nel suo locale, uccidendone uno. Stochino si dice invece "non soddisfatto della requisitoria del pm, che ha dato un'interpretazione dei fatti contraria a quanto riferito dallo stesso Mario e confermato dal Ris di Parma".

Difficile dire se ora ci sarà un ricorso. "Non penso che ci sarà -spiega Stochino- ma vediamo le motivazioni. Per me la vicenda si è conclusa con l'accertamento della verità subito riferita da Mario e confermata dai Ris".