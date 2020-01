Fisco: Dadone, 'tagliare tasse ai lavoratori primo passo, riforma Irpef in agenda'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Tagliare le tasse ai lavoratori è solo il primo passo. Bisogna rimettere ordine nel sistema fiscale e una riforma complessiva dell’Irpef è già nell’agenda del Governo. Andiamo avanti per rilanciare in modo forte l'economia del Paese". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone in un post su Facebook.