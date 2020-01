Privacy: Ronzulli, 'bene task force su rischi Tik Tok

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Condivido l’appello che il Garante per la privacy ha rivolto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali al fine di attivare una specifica task force sui rischi connessi al social network Tik Tok". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'adolescenza e l'infanzia.

"Abbiamo denunciato per primi i rischi di un utilizzo distorto dei dati dei nostri bambini, oltre alla pericolosità della piattaforma stessa. Ci aspettiamo un intervento sollecito -aggiunge- anche alla luce dell’elevato numero di minori che utilizzano questo social, in forte espansione. In attesa che intervengano le istituzioni, è necessario che genitori e famigliari prestino attenzione e spieghino a bambini e adolescenti a quali rischi vanno incontro ogni giorno”.