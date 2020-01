Regionali: Conte, 'polemica politica aggressiva prende in giro cittadini'

Virus cinese, primi casi in Europa: 3 contagiati in Francia

Milano, 25 gen. (askanews) - Il misterioso coronavirus cinese che provoca una malattia simile alla polmonite, inizia a far paura anche in Europa. Il ministro della sanità francese Agnès Buzyn, infatti, ha confermato i primi 3 casi di contagio in Francia; uno è stato ufficialmente accertato a Bordeaux, nel sud-ovest del Paese e un altro a Parigi. Il terzo caso è relativo a un parente stretto di ...