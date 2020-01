Gattoni (Cib) firma il Manifesto di Assisi

Centro-destra, Meloni: "Voto non spacca coalizione competitiva"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2020 Centro-destra, Meloni voto non spacca coalizione competitiva "Siamo molto contenti del risultato di Fratelli d'Italia, i veri vincitori di queste elezioni regionali. Siamo l'unico partito che cresce in Emilia Romagna e in Calabria. E' un premio alla coerenza, alla correttezza e concretezza con cui abbiamo lavorato in questi mesi. E' un risultato di cui ...