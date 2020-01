M5S: Castaldo, 'Crimi uomo giusto, dobbiamo supportarlo'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Faccio un grande augurio di buon lavoro al mio caro amico Vito Crimi, che proprio in questa foto era al mio fianco: ci accompagnerà in questa complessa fase, fino al 12 marzo". Lo scrive Fabio Massimo Castaldo dei 5 Stelle su Fb.

"È una persona instancabile e tenace, proprio uno di quegli eroi silenziosi che non ha mai fatto un passo indietro di fronte a una responsabilità, anteponendo il bene del progetto alla sua visibilità. Io ne sono testimone e sono sicuro che è l’uomo giusto per arrivare uniti a quella data. Per questo -sottolinea- dobbiamo supportarlo e aiutarlo a rendere gli Stati generali un momento di vero confronto aperto, franco costruttivo, un percorso pienamente rifondativo e non una passerella mediatica che ci ucciderebbe definitivamente".