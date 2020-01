L.elettorale: Orlando, 'ok doppio turno, Pd non rinunci a vocazione maggioritario' (2)

(Adnkronos) - “L’Italia –prosegue Orlando- si è illusa di risolvere con le leggi elettorali problemi di carattere politico. I partiti non hanno compiuto i passaggi necessari e non hanno fatto i conti con alcuni nodi. Questo non si risolve con le leggi elettorali, va realizzato con la politica. Io ad esempio credo il Partito Democratico non debba rinunciare alla vocazione maggioritaria, cioè rinunciare a rivolgersi a tutti e a rappresentare il Paese".

"Sarei favorevole a un doppio turno che incoraggi la nascita di due schieramenti, senza però forzare, come accade con il maggioritario, ad alleanze innaturali. Abbiamo visto in questi anni come forze politiche messe insieme dal maggioritario si sono poi divise il giorno dopo il voto. Credo che il premio di maggioranza debba andare alla singola forza politica e non alla coalizione. Il premio di maggioranza dato alla coalizione ha portato a fare delle alleanze che il giorno dopo si sono sciolte perché erano tenute insieme dall’interesse di raggiungere quel premio”.