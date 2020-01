Bce: Lagarde, 'positivi accordi commerciali Usa, riducono incertezza'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "I recenti accordi commerciali firmati dagli Stati Uniti, in particolare con la Cina, e la tregua sul fronte commerciale sono fattori positivi che possono contribuire a ridurre le incertezze. Il Brexit ora è meno incerto anche se non si possono escludere sorprese e se bisogna capire quello che succederà con la scadenza di dicembre 2020". Ad affermarlo, nel corso di un dibattito a Davos in occasione del Wef 2020, è il presidente della Bce, Christine Lagarde.

Nell'area dell'euro, rileva ancora, "ci sono segnali favorevoli e alcuni elementi che ci preoccupano. I dati sulla disoccupazione e sull'occupazione nell'area dell'euro sono numeri che non si registravano dalla crisi del 2008. L'aumento medio dei salari del 2,5% è positivo perché avrà delle ripercussioni sui prezzi e genererà inflazione. Ci darà maggior margine per far fronte alle prossime turbolenze. Quello che è meno positivo è che l'effetto trasmissione non è ancora accaduto. Di solito i salari aumentano, poi aumentano i consumi, si registra un impatto sui costi delle imprese e sui prezzi: questo deve ancora accadere. Aspettiamo questa trasmissione".