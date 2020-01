Governo: da Cdm 345 mln euro per sisma, 28 mln per maltempo in Emilia**

Dopo il voto

Elezioni regionali Calabria: Berlusconi, irruzione di Dudù nel collegamento telefonico per vittoria Santelli

Elezioni regionali in Calabria con la vittoria del centrodestra. Festa grande per il successo di Jole Santelli. C'è anche, nella conferenza, l'intervento telefonico di Silvio Berlusconi. Per approfondire leggi anche: Santelli: "Metterò le telecamere in stanza e auto" Ecco Dudù che irrompe durante intervento telefonico di Berlusconi: "Sono risultati enormi", ha commentato. "Permettete di dedicare ...