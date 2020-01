Nomine: slittano vertici agenzie fiscali

Roma, 23 gen.(Adnkronos) - Non erano all'ordine del giorno, ma erano attese 'fuori sacco' le nomine alle agenzie fiscali, Entrate, Demanio e Dogane. Eppure il disco verde del Cdm non è arrivato, nonostante l'accordo sui nomi di Ernesto Maria Ruffini (Entrate), Antonio Agostini (Demanio), Marcello Minenna (Dogane) fosse ormai stretto tra le forze di maggioranza. Le nomine dovrebbero arrivare al prossimo Cdm e fonti di governo assicurano che l'accordo non è a rischio. Ma alla luce del rinvio, non si escludono sorprese dell'ultimo minuto.