M5S: Renzi, 'Di Maio è cambiato, fare populisti facile solo se stai a opposizione'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Possiamo dire che Di Maio è cresciuto. Prendiamo ad esempio il passaggio di ieri su Mattarella. Nel 2015 votò contro e nel 2018 addirittura Di Maio chiede la messa in stato di accusa per altro tradimento, ieri invece nel suo discorso ha dipinto Mattarella come una specie di nume tutelare delle Repubblica. Io dico: bene così. Anche sulla politica estera. Di Maio era contro Obama, ieri è stato molto filoatlantico". Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita in onda stasera su La7.

"Se lei mi chiede: è cambiato Di Maio? Rispondo di sì. E' facile fare i populisti quando stai all'opposizione, raccontare tante fake news, tante balle. Poi vai al governo e la realtà ti si impone per quella che è".