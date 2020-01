Rai: Pd, 'altro che 2 minuti riequilibrio, Salvini 5 volte di più in tv di Zingaretti'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Altro che 2 minuti di riequilibrio. Zingaretti dovrebbe cominciare ora e finire domani a pranzo, di continuo, senza fermarsi. È una situazione intollerabile, da ogni punto di vista. @pdnetwork". Lo scrive Nicola Oddati della segreteria Pd su twitter pubblicando i dati della presenza in tv da novembre a dicembre 2019 in cui si contano oltre 22 per Matteo Salvini e 4 ore per Nicola Zingaretti.