Aeroporti: De Micheli firma decreto su oneri di servizio pubblico scalo Crotone

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ha firmato il decreto sugli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo di Crotone e i principali aeroporti nazionali per garantire la continuità territoriale attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi. In base al decreto ministeriale, si legge in una nota, il collegamento aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa costituisce un servizio d’interesse economico generale. Tali oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a partire dal primo luglio 2020. La documentazione relativa è stata inviata a Bruxelles per la condivisione degli uffici della Commissione europea.