Palermo: Lega, 'ricorso Confcommercio contro ztl? Motivato e giusto'

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - "Lo avevamo dichiarato all'indomani dell'incontro in consiglio comunale con il sindaco Orlando per la ztl, cioè che questa zona a traffico limitato sarebbe stata facilmente impugnata e bloccata. Ed ecco che si avvera la prima parte della nostra previsione: il ricorso di Confcommercio è motivato e giusto". Così Igor Gelarda e Alessandro Anello consiglieri della Lega al Comune di Palermo commentano la decisione di Confcommercio di presentare ricorso al Tar contro la ztl notturna.

"Non solo si è scavalcata una norma regionale che prevedeva un regolamento per le nuove zona traffico limitato, regolamento che il Comune di Palermo non possiede - spiegano - ma il Comune non ha neanche dotato di quei servizi ulteriori le zone soggette a questa estensione della ztl". La Lega, aggiungono, "sostiene i ricorrenti e tutti quei palermitani stanchi di queste continue imposizioni, mai condivise con i cittadini, del sindaco Orlando e del suo assessore Giusto Catania. Da componenti della commissione alle attività produttive - concludono - abbiamo avuto continui contatti con le associazioni di categoria e con i commercianti e sappiamo quanto una ztl così strutturata possa penalizzare il commercio di alcune zone della città".