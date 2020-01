Sicilia: Anci, 'precarietà infrastrutture condanna isola a sottosviluppo' (2)

(Adnkronos) - "E’ necessario che su tali temi non solo il governo regionale continui a manifestare la massima attenzione, ma anche che governo nazionale, Anas e Ferrovie dello Stato mettano in campo un’azione straordinaria attraverso l’impiego delle cospicue risorse finanziarie già previste per le infrastrutture e sulla base di una precisa road map che definisca con precisione tempi e priorità" aggiungono. L'AnciSicilia chiede anche "un preciso impegno per garantire una maggiore efficienza della viabilità secondaria, con particolare riferimento alle strade provinciali. Non è più possibile - sottolineano - che il diritto alla mobilità sia, nei fatti, impedito da collegamenti pericolosi vetusti e fatiscenti".