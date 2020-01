Migranti: Faraone, 'digiuno per dire che politico è sopra legge? Intollerabile'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Autorizzazione a procedere o no, in un Paese civile e democratico non è tollerabile che si promuova uno sciopero della fame per affermare che un politico che ha consenso è al di sopra della legge. #Salvini". Lo scrive su twitter il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.