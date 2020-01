Generali: nella classifica delle 100 aziende più sostenibili al mondo

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Generali è stata inclusa nella '2020 Global 100 Most Sustainable Corporations' di Corporate Knights, la classifica che individua le 100 imprese più sostenibili del mondo sulla base dell’analisi di 7.395 aziende con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari. Lo fa sapere un comunicato della compagnia assicurativa.

Delle imprese presenti nella 2020 Global 100, 49 sono in Europa, 29 in Usa e Canada, 18 in Asia, tre in Sud America e una sola in Africa. "Questo riconoscimento mette in risalto l’evoluzione del percorso di sostenibilità di Generali che è parte integrante del piano strategico Generali 2021", spiega il gruppo. "Entro il 2021 Generali si è impegnata a realizzare 4,5 miliardi di investimenti verdi e sostenibili e una crescita del 7-9% dei premi derivanti da prodotti con valenza sociale e ambientale".

Nel settembre 2019, Generali ha emesso il primo Green bond del settore assicurativo europeo per un importo pari a 750 milioni. Tra le altre azioni 'green', nel 2018 il gruppo ha deciso di acquistare energia elettrica derivante da fonti rinnovabili per l’88% del totale.