Davos: Sommaruga, 'mondo sta bruciando, protezione clima non passatempo per idealisti' (2)

(Adnkronos/Ats) - Ma Sommaruga guarda non solo la natura ma anche alla politica internazionale che ha bisogno di equilibri. "Oggi guardo allo stato del mondo con preoccupazione. In alcune regioni, l'intolleranza, l'odio, il pregiudizio, la vendetta sono fomentati nell'intento di raggiungere obiettivi politici. Non dimentichiamoci le lezioni che ci insegna la natura. L'eccesso in un senso può provocare pesanti contraccolpi nel senso opposto".

"Quando il mondo è in fiamme - sottolinea il presidente della Confederazione elvetica - non possiamo lasciare soli i pompieri: anche i politici e la società devono agire. Impegniamoci dunque qui e ora nel dialogo e nella ricerca di un equilibrio che giovi a tutti gli esseri umani". Questo è l'obiettivo di Davos: trovare il giusto equilibrio, conclude Sommaruga.

L'ambiente è stato al centro anche dell'intervento del fondatore del Wef Klaus Schwab. "Il pianeta si trova in uno stato catastrofico", ha detto. Occorre agire rapidamente. "Vogliamo una soluzione per il cambiamento climatico": non si può infatti lasciare alla prossime generazioni condizioni sempre meno favorevoli. Schwab ha sottolineato anche l'importanza sociale del forum.