Governo: Conte all'ateneo Firenze, 'emozione essere dove insegnavo'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "E' per me un onore e un grande piacere essere qui e partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. È un Ateneo al quale mi onoro di appartenere -sono in aspettativa ma sempre membro di questo consesso- un ateneo in cui ho insegnato e ho svolto la mia attività di ricerca e, nel rivolgere il mio saluto e il mio augurio ai professori e agli studenti, non posso celare l’emozione che in me suscita il ricordo, vicinissimo e sempre caro, della mia professione di docente universitario". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'ateneo fiorentino, dove, ricorda nel suo intervento, insegnò Giovanni Boccaccio, che tenne lezioni sulla Commedia dantesca, e fu Rettore Piero Calamandrei, tra i nostri padri costituenti.