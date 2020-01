Terremoto: Conte riceve studenti Norcia a lezione in container

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Un lungo corteo di studenti, circa un centinaio di ragazzi, ha appena fatto il suo ingresso a Palazzo Chigi per vedere il premier Giuseppe Conte. Si tratta degli studenti dell'istituto onnicomprensivo De Gasperi di Norcia, oggi in protesta in piazza Montecitorio contro i ritardi per la costruzione del nuovo plesso scolastico temporaneo. A tre anni dal terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia, i 220 studenti dell'istituto De Gasperi sono costretti a lezioni in due container ad uso abitativo in attesa di una scuola provvisoria. I lavori, di cui è competente la Provincia, sono fermi, il che ha portato a Roma oltre 100 ragazzi, 5 insegnanti e la dirigente scolastica che in questo momento stanno vedendo il presidente del Consiglio nel cortile di Palazzo Chigi.