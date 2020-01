Ronaldo stende il Parma, la Juve va in fuga

(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo stende il Parma e la Juve va in fuga. I bianconeri battono i ducali per 2-1 nella sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. La vittoria è firmata dalla doppietta del fuoriclasse portoghese, a segno al 43' e al 58'.

Il successo consente ai campioni d'Italia di volare a 51 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sull'Inter, bloccata a Lecce (1-1). La Juve sblocca il risultato nel finale del primo tempo quando CR7 si accentra e spara di destro: la sua conclusione, deviata da Darmian, beffa Sepe. Il Parma risponde in avvio di ripresa con Cornelius, che al 55' azzecca il tempo per il colpo di testa e fa centro: 1-1. L'equilibrio resiste meno di 200 secondi. Dybala scappa a destra, offre il pallone per l'accorrente Ronaldo che non sbaglia: 2-1 al 58'. Il Parma ci prova e si fa vedere in avanti, la Juve soffre ma resiste. Vittoria e fuga.