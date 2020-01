Craxi: Cerno, 'Pd gli dia tessera e difenda libertà magistratura'

Hammamet, 19 gen. (Adnkronos) - "Sulla tomba di Craxi non siamo arrivati in mille, ma in mille e uno. Come laico, liberale e progressista, senatore del Pd e soprattutto italiano libero sono venuto ad Hammamet per celebrare più che la morte di un ex leader politico, la morte della democrazia nel mio Paese, l’Italia che a distanza di 20 anni non è stata capace di capire chi fosse Craxi e che virus fosse quello che nel 1992 ha infettato la democrazia. Al punto che lo stesso partito, il Pd, che al tempo in altre vesti chiese i funerali di Stato per Craxi per ragioni puramente elettorali, oggi per le stesse ragioni si sente in dovere di ‘non presenziare' in forma ufficiale al ricordo di un uomo di sinistra, che la destra sta facendo suo con una operazione scorretta e pericolosa". Lo afferma il senatore del Pd Tommaso Cerno.

"Zingaretti -aggiunge- dovrebbe fare un salto qui, perché questa è la tomba di un uomo della sinistra che aveva capito prima degli altri che la strada della libertà e della modernità era quella che avrebbe portato i progressisti al governo. La destra sta rubando in casa nostra storia e idee che noi abbiamo il dovere di conservare. Il Pd dovrebbe dare a queste idee la sua identità e al Craxi politico la tessera dei Dem".