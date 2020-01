Sanremo: Gallone (Fi), 'inaccettabili scialbe spiegazioni'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Chi ha deciso la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo? Avvisiamo l’ad Salini: non siamo disposti ad accettare scialbe spiegazioni a fronte della scelta di un cantante i cui testi si stanno rivelando sessisti, violenti, discriminatori. Ne’ possiamo tollerare blandi rimandi alla libertà di selezione del direttore artistico, che ha già detto di suo spropositi derubricati generosamente a gaffe". Lo afferma Alessandra Gallone, vicecapogruppo di Fi al Senato e componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

"Il Festival di Sanremo -aggiunge- è uno dei programmi di punta della rete ammiraglia e della Rai in generale. Non sono ammesse deleghe in bianco. Polemiche sui cantanti o sulla partecipazione di ospiti scomodi ce ne sono sempre state, ma quest’anno stiamo superando ogni limite. Chiediamo una riunione urgente della commissione di Vigilanza perché avvertiamo il dovere di impedire che il servizio pubblico venga oltraggiato oltremodo".