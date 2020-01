Migranti: Giorgetti, 'bene sì Salvini a processo, finisca tormentone'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La decisione della Giunta non è vincolante per nessuno, è una proposta per l'Aula che deciderà tra un mese. Salvini dice mettiamo fine a questo paradosso e mi difenderò in Tribunale e vediamo se avrà ragioni per condannare Salvini che ha difeso i confini, come si fa negli Stati Uniti, in Svizzera. Apprezzo questo atto di coraggio di Salvini, mettiamo fine a questo tormentone, si faccia processo". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, ospite di 'In mezz'ora in più', condotta da Lucia Annunziata, su Rai3.