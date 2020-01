Fisco: Renzi, 'viva sempre 80 euro, no pregiudizio ideologico Landini'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per capire una certa sinistra basta seguire Maurizio Landini. Nel 2014 criticò i 10 miliardi di Renzi sugli 80 euro. Oggi applaude i 3 miliardi di Conte per allargare gli 80 euro. Per noi conta la realtà, non il pregiudizio ideologico del segretario Cgil: viva gli 80 euro sempre!" Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.