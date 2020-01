Mafia: Crippa, 'ricordiamo Borsellino che oggi avrebbe compiuto 80 anni'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Oggi il magistrato Paolo Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Fu un baluardo contro Cosa nostra e la corruzione. Vogliamo ricordare lui e gli agenti della scorta, barbaramente assassinati dalla mafia, per aver sacrificato la loro vita in difesa della legalità”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Con il giudice - ricorda l'esponente Cinquestelle - persero la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna poliziotto a essere uccisa in un attentato di mafia. Sono questi gli esempi da ricordare alle nuove generazioni e non altri. Oggi vogliamo ricordare anche tutti i giudici, i membri delle Forze dell'Ordine e coloro che, nel silenzio e lontano dalla luce dei riflettori, lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza, anche a rischio della loro vita. A loro va il nostro grazie e la nostra gratitudine”.