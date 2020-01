Craxi: Perego (Fi), 'doveroso per Milano intitolargli una via'

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Sono convinto che la mia città Milano dovrebbe rivolgere un tributo alla memoria di un grande statista come Bettino Craxi. Intitolargli una via a distanza di 20 anni dalla sua scomparsa è un atto doveroso, capace di unire una comunità nel ricordo di un uomo che ha segnato la storia politica del nostro Paese". E' il parere del deputato di Forza Italia Matteo Perego, che partecipa alle commemorazioni per i 20 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi ad Hammamet.