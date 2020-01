Milano: Lega contro Sala, 'stop fumo arma distrazione di massa'

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - La Lega rimbrotta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per l'annuncio sullo stop al fumo delle sigarette, tra le misure del futuro per combattere lo smog in città. "Come ogni weekend la magica fabbrica di armi di distrazione di massa “made in Milano”, produce nuove trovate di marketing, e il signor Sala annuncia una stretta sul fumo in città. Purtroppo gli annunci non bastano per fare del bene ad una città in cui l’amministrazione ha cannato tutte le politiche ecologiche, da Area C ad Area B", osserva Alessandro Morelli, deputato e capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

"Il signor Sala - aggiunge - ha usato l’ecologia per tassare i cittadini e fare cassa salvandosi la faccia. Non basterà spegnere le sigarette in strada affinché l’aria di Milano diventi pulita, forse bisognerebbe cambiare sindaco". Paolo Grimoldi, deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia non sa "se ridere o piangere" per la battaglia contro le sigarette.

"Il vero problema dello smog - dice -arriva dalla A4 perennemente intasata a nord della città e delle tangenziali che circondano il perimetro cittadino. La prima cosa da fare sarebbe ‘la cura del ferro’ ovvero potenziare la rete ferroviaria e delle metropolitane". Il problema è che "Trenitalia fa di tutto per rendere i viaggi dei pendolari verso Milano un calvario quotidiano, così molti prendono l’auto intasando la A4 e le tangenziali, e i tempi da lumaca per prolungare la metro a Monza significano altre decine di migliaia di veicoli in strada ogni giorno a inquinare, bloccando la A4 e le arterie collegate".