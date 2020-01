Sicurezza: Cirielli (Fdi), 'incomprensibile no Taser a Polizia penitenziaria'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Bonafede, ancora una volta, si dimentica della Polizia penitenziaria. E’ incomprensibile come tale strumento possa essere considerato utile per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e non per gli uomini e le donne in divisa che, ogni giorno, devono difendersi da soli dalle continue aggressioni da parte dei detenuti, poiché, all’interno delle carceri, non si possono portare armi di alcun tipo". Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato Fdi e questore della Camera.

"Il ministro della Giustizia, insomma, non ne fa una giusta neanche per sbaglio -aggiunge- e insieme a tutto il governo Pd-M5S si conferma nemico della Polizia penitenziaria. Siamo ancora in attesa della cancellazione della vigilanza dinamica per arrivare ad una seria riforma dell’ordinamento penitenziario che dovrà porre al centro la sicurezza degli agenti penitenziari”.