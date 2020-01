Antimafia digitale: a Palermo convegno su rating reputazionale

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Utilizzare il rating reputazionale digitalizzato per rafforzare il sistema di prevenzione antimafia, salvaguardando la libertà d'impresa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Sarà questo il tema di 'Antimafia in Digitale - L’approccio innovativo del rating reputazionale', il convegno organizzato da Apart, Cropnews, Federazione consumatori e utenti, Inag, in collaborazione con Immobiliare Strasburgo srl a Socio Unico Erario in liquidazione, con la direzione e il coordinamento dell’Anbsc, (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), in programma lunedì 20 gennaio, dalle 9.30, al teatro Massimo di Palermo.

Il rating reputazionale digitalizzato, un sistema di controlli e certificazioni on line, è stato adottato dalla Immobiliare Strasburgo. "Uno strumento – hanno spiegato i liquidatori della società Donatella Di Nicola e Fabrizio Abbate, operativa sotto la direzione e il coordinamento Anbsc – che costituisce un’assoluta innovazione in tema di prevenzione antimafia e anticorruzione, sicurezza, aumento della fiduciarietà delle transazioni, deflazione del contenzioso correlato a illeciti e inadempimenti contrattuali, con funzione di garanzia delle relazioni personali e lavorative di operatori economici, consumatori e utenti".