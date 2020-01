Agricolutra: Gdf scopre 62 lavoratori irregolari nel mantovano

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Sessantadue lavoratori irregolari scoperti dalla guardia di finanza di Castiglione delle Stiviere (Mantova) dopo una serie di controlli nelle campagne dell’alto mantovano per verificare il rispetto delle norme nel settore dell’agricoltura. Sono state controllate 16 aziende impegnate, nella maggiore parte dei casi, nella raccolta delle uve dell’ultima vendemmia, delle quali solo la metà erano regolari. Al termine delle ispezioni, spiega la gdf, sono stati scoperti 62 lavoratori irregolari, di cui sei completamente in nero, quindi non contrattualizzati e privi di qualunque forma di tutela.

Parte delle irregolarità riscontrate si riferiscono alla stipula di contratti di appalto con una cooperativa che, mascherando una somministrazione illecita di manodopera, si è limitata a mettere a disposizione del committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti a un costo “competitivo” in quanto, in qualità di cooperativa, fruisce di una normativa fiscale e contributiva agevolata.

Il contrasto al lavoro sommerso nel settore agricolo è stato intrapreso dalla Tenenza di Castiglione delle Stiviere a partire dalla vendemmia del settembre 2018, estendendo poi le ispezioni in diversi altri settori dell’economia dell’alto mantovano (come i laboratori tessili gestiti da soggetti di etnia cinese), individuando, complessivamente, 226 posizioni di lavoratori irregolari di cui 86 completamente in nero. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 420mila euro, segnalati contributi non versati per oltre 300 mila euro e ritenute Irpef per circa 50 mila euro.