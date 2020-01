Milano: giunta approva previsionale 2020-22 con estensione esenzione Irpef

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - E' l'estensione dell'esenzione dell’addizionale Irpef la novità del bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Milano, approvato dalla giunta. La fascia di esenzione sale da 21mila euro di imponibile a 23mila euro e sarà a beneficio di circa 50mila cittadini milanesi. La decisione non intacca l'equilibrio finanziario di Palazzo Marino. "Anche quest’anno presentiamo al consiglio comunale i conti in ordine che certificano la salute dell’ente", afferma l’assessore al Bilancio, Roberto Tasca.

Per la parte corrente l’equilibrio è di 3,4 miliardi di euro mentre per la parte in conto capitale è di 3 miliardi di euro. "Anche grazie all’opera di spending review delle direzioni e alle valorizzazioni del patrimonio immobiliare, il Comune può programmare maggiori investimenti nella manutenzione delle scuole e delle strade. E per la prima volta in questo mandato riusciamo anche ad alleggerire il peso fiscale alle fasce più deboli", dice sempre Tasca.