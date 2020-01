Migranti: Bonifazi, 'Casellati ha perso terzietà'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Proprio ieri la presidente Casellati spiegava in aula, riprendendo le parole del senatore Calderoli, che il suo ruolo nella giunta per il regolamento è un ruolo terzo: in meno di 24 ore si è rimangiata tutto e con il suo comportamento ha minato la terzietà richiesta dall'istituzione che rappresenta". Lo dice in una nota il senatore di Italia Viva, Francesco Bonifazi, esponente della Giunta per le autorizzazioni a procedere di palazzo Madama.

"Un duplice inganno poiché era appena stata votata all'unanimità la perentorietà dei 30 giorni entro cui la Giunta doveva esprimersi sul caso Gregoretti: alla luce di ciò ancora più grave il fatto che la presidente abbia messo in votazione, e votato lei stessa, un ordine del giorno voluto dalla minoranza per dare una deroga a Gasparri e votare il 20. E' un fatto gravissimo e fuori da ogni legittimità che la seconda carica dello Stato si sia schierata in prima persona con la destra".

"Noi di Italia Viva lotteremo con tutte le nostre forze per superare questo duplice sopruso fatto prima da Gasparri ed ora, davvero inspiegabilmente, anche dalla Casellati".