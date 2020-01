Venezia: auto finisce fuori strada, morto il conducente 70enne

Venezia, 17 gen. (Adnkronos) - Ieri sera, poco dopo le 20 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fossalato a Portogruaro (Ve) per un'auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente, deceduto nel sinistro. I pompieri arrivati da locale distaccamento e da Mestre con l'autogru' hanno messo in sicurezza la Nissan, finita contro un terrapieno di cemento in un piccolo canale di scolo a bordo strada, ed estratto il settantenne. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.