Comuni: Conte (Anci Veneto), 'passi in avanti su tornover personale e fondo solidarietà' (3)

(Adnkronos) - Sul fondo di solidarietà comunale che vede 418 Comuni su 563 avere un saldo negativo rispetto all’anno 2019 per una riduzione complessiva di 7.782.958 il presidente Conte sottolinea come: “abbiamo trovato disponibilità da parte di Anci Nazionale a trovare una soluzione al taglio mascherato subito dai Comuni della nostra regione. Questo dovrebbe avvenire attraverso una distribuzione equa del 100 milioni stanziati dal DL 66 che tenga conto delle esigenze e delle specificità del Veneto. Le risorse che incrementano il fondo devono andare i sindaci del Veneto che sono state pesantemente danneggiati e che li costringono a tagliare servizi ai cittadini come lo scuolabus e le mense”.

“Le prossime ore ed i prossimi giorni saranno decisivi, ma noi siamo fiduciosi e ringraziamo Anci Nazionale ed il Presidente Decaro – continua Conte - per aver dimostrato sensibilità alle nostre istanze e manifestato la volontà di trovare una soluzione. Da parte nostra siamo sempre stati disponibili al dialogo e continueremo su questa strada. Siamo fiduciosi, ma la nostra attenzione rimane alta perché vogliamo portare a casa un risultato che non è una concessione o un regalo, ma è una questione di equità e correttezza nei confronti dei Comuni e dei sindaci virtuosi come quelli veneti”.