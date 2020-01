Messina: Regione finanzia progetto per lungomare Villafranca Tirrena

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Finanziata la progettazione per riqualificare il lungomare Cristoforo Colombo di Villafranca Tirrena, nel messinese. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha finanziato la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e ammodernamento dell’area, unitamente a misure di protezione dell’arenile. Prevista tutta una serie di soluzioni tecniche lungo i 1.200 metri circa del litorale che ne miglioreranno la funzionalità e l’impatto visivo e paesaggistico, dando nuova linfa allo sviluppo di un territorio con forte vocazione turistica, con strutture ricettive, balneari, bar e ristoranti.

Ci troviamo in una zona R4, ad elevato rischio, e nella quale verrà ripristinata la piena funzionalità della barriera radente, limitrofa alla viabilità perdonale e carrabile, e garantito il ripascimento naturale con sabbia e ghiaia di adeguata pezzatura, oltre alla risagomatura della battigia, fortemente compromessa dall’azione erosiva delle maree. Saranno ripristinate le condizioni ottimali di esercizio della barriera soffolta, con una manutenzione specifica in quei tratti che presentano maggiori criticità. Il progetto prevede la demolizione di alcuni muretti in calcestruzzo nella zona Divieto e in via Baronia, l’allargamento della zona pedonale e la collocazione di impianti di illuminazione, la rimozione della vecchia ringhiera esistente, in parte divelta e arrugginita.