Francia: di 233 euro per dipendenti costo sciopero per aziende parigine

Parigi, 16 gen. (Adnkronos) - E' di 233 euro per dipendenti il costo finora sostenuto dalle aziende parigine a causa dello sciopero contro la riforma delle pensioni in Francia che ormai dura da oltre quaranta giorni. Secondo il Medef Paris, la Confindustria parigina, i primi 40 giorni di sciopero sono costati alle imprese parigine 233 euro per dipendenti (ossia circa 8 euro al giorno per dipendenti). Per poter continuare a funzionare normalmente le aziende infatti hanno dovuto spendere in taxi o in alberghi. Il 18% delle aziende intervistate dal Medef Paris, infatti, hanno affermato di aver affittato un alloggio per alcuni dei propri collaboratori. Il 72% hanno modificato l'organizzazione e l'orario del lavoro durante la mobilitazione.

Ieri il primo ministro francese, Edouard Philippe aveva affermato che i scioperi contro la riforma delle pensioni sono costati finora circa 850 milioni di euro alla Sncf, le ferrovie dello Stato francese, e circa 200 milioni, per la Ratp, la società dei trasporti parigini.