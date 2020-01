Sicilia: via libera al ddl su esercizio provvisorio Bilancio regionale per tre mesi

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Via libera al disegno di legge sull'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per tre mesi. La commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, ha approvato il ddl che autorizza la spesa obbligatoria in dodicesimi fino al 31 marzo. Il testo del governo, originariamente, aveva previsto il ricorso all'esercizio provvisorio per due mesi, ma la commissione ha approvato un emendamento, presentato dall'opposizione, che lo prolunga. Soddisfatto il presidente Savona: "Abbiamo cercato di portare a casa una manovra che servira' ai siciliani per iniziare il nuovo anno e per coprire le spettanze del 2019, a seguito della parifica della Corte dei Conti del 13 dicembre - ha detto al termine della seduta -. Speriamo di essere piu' veloci e tempestivi con la Legge di Stabilita' che deve essere approvata entro il 31 marzo".