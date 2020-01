Libia: Conte, 'non manderemo un soldato se non in condizioni di sicurezza'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in condizioni di sicurezza e in un contesto politico molto chiaro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Su un eventuale impegno dell'Italia in operazioni di peace monitoring, "non escludiamo affatto questa disponibilità - ribadisce Conte - ne parleremo a Berlino. Se riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi libica sicuramente l'Italia è disponibile a farlo ma dobbiamo creare tutte le premesse anche di sicurezza. Io ho la responsabilità, come primo responsabile di governo, insieme al Parlamento" di garantire la sicurezza delle forze italiane.