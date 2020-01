Cdp: finanzia crescita in Cina di EuroGroup Laminations (2)

(Adnkronos) - Monte Paschi di Siena - Shanghai Branch - ha agito in qualità di Facility Agent nella transazione. Con i suoi 12 stabilimenti, la milanese EuroGroup Laminations opera nei principali mercati internazionali (Europa, Nord America, Cina e Russia). La società ha alle spalle 52 anni di esperienza in settori molto diversi, dalle applicazioni industriali a quelle domestiche, ventilazione, pompe, treni, generazione eolica e automotive. Quest’ultimo in piena fase di sviluppo nell’ambito dell’attuale transizione dai motori tradizionali termici a quelli elettrici. Questa transizione ha permesso ad EuroGroup Laminations di acquisire nuove importanti commesse e diventare il fornitore di riferimento per alcune delle principali case automobilistiche a livello mondiale impegnate in questa sfida.

"Cdp conferma il proprio ruolo di catalizzatore di risorse a favore delle imprese italiane operanti nel mercato cinese a supporto delle loro attività di crescita e innovazione", sottolinea il responsabile divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia. "Con questa quarta operazione Cdp continua nel suo importante compito di partner istituzionale al fianco delle imprese italiane che hanno interesse a finanziare i loro investimenti nella Repubblica Popolare Cinese".

"EuroGroup Laminations nel lungo termine vuole raggiungere anche nel mercato cinese quel ruolo di leadership del settore che abbiamo già conseguito in Europa e in America", rileva l’ad di EuroGroup Laminations, Marco Arduini. "Questo finanziamento ci consentirà di supportare i nostri prossimi piani di sviluppo ed installare la capacità produttiva necessaria per i nuovi ordini ricevuti da Bosch, Nissan, LG Motor", aggiunge. EuroGroup Laminations è attiva in Cina dal 2012 tramite Euro-Misi.