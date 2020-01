Infortuni: operaio schiacciato da detriti in cantiere M4 Milano, ferito

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Incidente in un cantiere della Metro 4 di Milano, in via Tirana. Un operaio, spiega l'Areu, sarebbe rimasto incastrato e in parte schiacciato da alcuni detriti e forse anche da una putrella a 18 metri di profondità.

I mezzi di soccorso sono arrivati da poco sul luogo dell'evento e non hanno comunicato le condizioni cliniche del paziente, che sarebbe in ogni caso riuscito in parte a liberarsi. Sul posto, oltre ai soccorsi anche i carabinieri e i vigili del fuoco.