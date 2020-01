Pop Bari: Bankitalia, 'commissariamento disposto quando capitale sotto i minimi'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Il commissariamento della Banca Popolare di Bari è stato disposto quando le perdite hanno ridotto i livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali, situazione che è emersa solo a seguito dell’ultimo accertamento ispettivo avviato a giugno 2019 dalla Banca d’Italia, che ha evidenziato anche gravi anomalie nella gestione del credito oltre alla incapacità di portare avanti un serio piano di risanamento". Così in una nota la Banca d'Italia perché non è intervenuta già nel 2016 dopo l’ispezione e perché si è fatto ricorso solo ora al commissariamento.

La Banca d’Italia, rileva Via Nazionale, "è intervenuta nei confronti della Banca Popolare di Bari utilizzando tutti gli strumenti di vigilanza disponibili in relazione alle problematiche riscontrate dall’accertamento ispettivo del 2016 e all’evoluzione della situazione aziendale. Furono sollecitate di volta in volta le azioni necessarie al rafforzamento dei principali profili tecnici e ad assicurare l’adeguata funzionalità della governance. Non era invece possibile procedere al commissariamento, mancandone i presupposti normativi".

L’amministrazione straordinaria, sottolinea la Banca d'Italia, "rappresenta un intervento di vigilanza particolarmente forte, con il quale si destituiscono gli organi amministrativi scelti dagli azionisti, limitando in maniera incisiva i diritti di questi ultimi. Essa può pertanto essere adottata solo quando ne ricorrano i presupposti definiti con precisione dalla legge: gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie; gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi perdite patrimoniali".