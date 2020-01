Pil: Csc, economia appena sopra lo zero**

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "L'economia italiana è appena sopra lo zero, con più occupazione, consumi in debole aumento e tassi sovrani stabili. Per la crescita mancano gli investimenti, che non ripartono, e il credito, che è in calo". Lo scrive il Centro Studi di Confindustria in congintura Flash sottolineando che "si conferma anche nel quarto trimestre 2019 il persistere di una sostanziale stagnazione". "L’export cresce a fatica, con i mercati extra-UE cruciali, ma aumentano i rischi -continua la nota. L'instabilità in Iran e Libia potrebbe causare uno shock petrolifero. Scambi mondiali deboli, così come l’Eurozona, ma la crescita Usa è solida, migliora la Cina e reggono i mercati finanziari".