Comuni: dissesto idrogeologico, da governo 5 mln per Caltagirone

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - In arrivo quasi 5 milioni di euro per il Comune di Caltagirone. Il ministero dell'Interno ha dato via libera al decreto che accoglie le istanze del comune catanese per beneficiare dei contributi previsti dalla legge di bilancio - 850 milioni in tre anni per tutto il territorio nazionale - per la messa in sicurezza di edifici pubblici e territori colpiti dal dissesto idrogeologico. Caltagirone, che è uscita positivamente dalle condizioni di dissesto finanziario, ha visto approvati tutti gli 8 progetti presentati. I tempi sono strettissimi: i lavori dovranno essere affidati alle imprese aggiudicatarie entro otto mesi, il 20% delle risorse giungerà al Comune entro il 28 febbraio, il 60% entro il 31 luglio e il rimanente 20% a conclusione degli interventi.

"E’ un momento importante per la nostra città - ha sottolineato il sindaco Gino Ioppolob - perché, attraverso risorse consistenti così come non se ne registravano da tantissimi anni, potremo centrare il duplice obiettivo di risolvere problematiche annose e assai sentite che riguardano diverse aree e quartieri e ridare fiato al settore dei lavori pubblici e dell’edilizia, con ricadute positive sulle piccole e medie imprese e sulle maestranze locali". Un risultato, ha sottolineato il primo cittadino, "frutto della celerità con cui siamo riusciti a tirare fuori il Comune dalle condizioni di dissesto in cui si trovava e di un’ancora una volta comprovata capacità di intercettare risorse finanziarie dall’esterno grazie pure a una precisa conoscenza dei bandi e dei percorsi previsti dalle norme". Gli uffici del Comune sono già al lavoro per la redazione dei progetti esecutivi.